В Приморье энергетики предоставили для подключения почти 72 МВт новых мощностей

С начала текущего года Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) обеспечили выдачу 71,7 МВт мощности для 1759 потребителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем мощности, предоставленной сетевой компанией вырос почти на 15%.

Около 90% подключенных потребителей – это заявители льготной категории, физические и юридические лица, для которых стоимость присоединения составляет 550 рублей. Остальные средства в строительство сетей вкладывает электросетевая компания. В 2020 году в подключение потребителей Приморья к электроснабжению ДРСК вложила 888, 2 млн рублей.

В разных районах края энергетики подключают к электросетям социально значимые объекты, объекты малого и среднего бизнеса.

В Большом Камне построены две кабельные линии для подключения школы по улице Академика Курчатова, в завершающую стадию перешло строительство сетей 6 кВ для электроснабжения новой поликлиники – смонтированы трансформаторная подстанция и кабельная линия. Энергетики строят сети для подключения поликлиники и в Артеме. Здесь идет монтаж кабельной линии протяженностью 2 км и установка трансформаторной подстанции.

В с. Вольно-Надеждинское выполнено технологическое присоединение завода «Русский минтай». Крупнейшему рыбоперерабатывающему предприятию в Приморском крае обеспечено 500 кВт мощности. Компания «Русский минтай» является резидентом ТОР «Надеждинский».

В настоящее время идет работа по подключению строящихся полигонов ТБО вблизи Кавалерово, Большого Камня, поселка Кировский и села Владимиро-Александровское. Для электроснабжения полигонов будут построены распределительные сети 0,4 кВ - это почти 10 км линий электропередачи, установлены трансформаторные подстанции. Ранее Приморские электрические сети обеспечили подключение к электрическим сетям завода по переработке резинотехнических отходов в с. Хмыловка Партизанского района.

Подключая к электическим сетям новых потребителей и обеспечивая дополнительную мощность уже подключенным абонентам Приморские электрические сети вносят существенный вклад в социально экономическое развитие региона, а также развивают энергосистему края.

Внимание! В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.