«Единая Россия» предложила вернуться к страхованию от безработицы

В условиях пандемии работодатели были вынуждены сокращать сотрудников — однако если проводить сокращение по закону, то это приводит к росту расходов. Поэтому руководители зачастую вынуждали своих работников увольняться по собственному желанию, чтобы не выплачивать все необходимые средства. Возвращение к практике страхования занятости может сделать эту ситуацию более справедливой для всех сторон, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в ходе совещания по вопросам государственной политики в сфере занятости.

Подобного рода система страхования существовала в России ранее — однако тогда налогообложение было недостаточно отрегулировано. Это привело к тому, что организации старались различными способами снизить взносы, которые они платят — в результате эксперимент признали неудачным. По словам Андрея Исаева, сейчас в страховании могут участвовать и работники, и работодатели, и государство. Это может быть выгодно всем сторонам.

Во-первых, это помогло бы снизить расходы работодателей.

«При сокращении работника работодатель своевременно сообщает в службу занятости, и выплаты всех выходных пособий были бы возложены на нее (то есть, на государство, поскольку службы занятости финансируются из бюджета — прим.ред.)», — отметил Андрей Исаев.

Во-вторых, страхование дает гарантию для работника, что при увольнении он получит все, что ему причитается — Андрей Исаев подчеркнул, что в условиях пандемии многие сотрудники не воспользовались правом на получение предусмотренных законом средств. Кроме того, это поможет решить проблему с долгами по зарплате в обанкротившихся организациях.

«Каждый раз, когда возникает такая ситуация, и люди требуют выплаты за год-два-три, это становится головной болью для региональных и местных властей. Существование фонда защиты от безработицы, фонда занятости могло бы стать резервуаром, позволяющим частично решать и такого рода проблемы», — отметил парламентарий.

В Минтруде готовы обсуждать эту инициативу — в ведомстве отметили, что ее нужно проработать с профсоюзами и работодателями, чтобы не получить обратного эффекта.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что система служб занятости нуждается в глобальном реформировании. Это показала пандемия — ведомства в регионах не справлялись с наплывом заявок. Службы должны работать как единый механизм во всех регионах России.

Из-за сегментированности службы складываются парадоксальные ситуации, когда человек, лишившийся работы в одном регионе, должен возвращаться в тот, где он прописан, чтобы получать пособия. В «Единой России» предлагают снять это ограничение и позволить гражданам вставать на учет в службу занятости по месту фактического пребывания.

Кроме того, пандемия вскрыла и другие системные проблемы, связанные с излишним бюрократизмом служб. К примеру, чтобы получать пособие после прекращения деятельности индивидуальному предпринимателю нужно было закрывать ИП. То же касается и самозанятых. «Единая Россия» считает, что эту ситуацию нужно менять.

Обсуждение идей по реформированию системы занятости в стране продолжат на площадке «Единой России» — в нем примут участие представители профильных министерств и ведомств, профсоюзы и работодатели для того, чтобы найти решение, которое устроило бы все стороны. А уже в осеннюю сессию депутаты фракции намерены доработать поправки к законопроекту об изменении Трудового кодекса и принять закон, защищающий права работников на удаленке, в текущем году.

Как рассказала руководитель Приморской региональной общественной приемной Партии Ольга Забелина, в ходе недавней недели приемов, посвященной вопросам защиты трудовых прав, чаще всего граждане просили оказать помощь в поисках работы и постановке на учет в центр занятости из-за отсутствия регистрации.

«В статье 37 Конституции РФ отмечено, что каждый имеет право на труд, а также на защиту от безработицы. Многое в этом направлении уже сделано в Приморье – на реализацию этого права направлены меры представителей органов исполнительной власти. Идет работа проекта «Социальный контракт», в рамках которого гражданам, находящимся в поисках работы или на переобучении, оказывается финансовая помощь в размере порядка 13 тысяч рублей. На территории края действуют различные программы обучения и переобучения для молодежи, женщин, находящихся в декретном отпуске и с детьми до 3 лет, а также людей пенсионного возраста. По состоянию на конец июля 2020 года в Приморье зарегистрированы 33 687 безработных граждан при 68 870 вакансиях. Я верю, что все они смогут найти себе работу в самом ближайшем будущем - на это направлены текущие меры со стороны «Единой России», которые, в частности, формируются на основе обращений граждан в приемные Партии», - сообщила Ольга Забелина.