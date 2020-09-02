Завершены поиски без вести пропавшей 11-летней Лиды из Владивостока

О местоположении ребенка не было известно с конца августа. Фото: pixabay.com

11-летняя Лидия пропала 29 августа вечером во Владивостоке. В последний раз девочку видели на автобусной остановке «Площадь Борцам за Власть советам». Она ушла в неизвестном направлении и с тех пор о ее местоположении ничего не было известно. Обеспокоенные родители обратились за помощью к волонтерам Примпоиска.

Активисты начали поисковую операцию с размещения информации о пропаже ребенка в сети. Вместе с фотографией ребенка они опубликовали приметы девочки и сведения о том, во что была одета Лидия в день пропажи.

Несколько дней назад волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Лидии завершены. К счастью, обошлось без трагедии. Девочку нашли живой и невредимый. С ней сейчас все хорошо, и ей ничего не угрожает.

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