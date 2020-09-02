Господин без прошлого: в Приморье ищут родственников мужчины, который не помнит, кто он

Информация о мужчине без памяти появилась накануне. Фото: @dps.control

«Сегодня был на улице Борисенко, ничего не помнит. Сообщили в полицию, его увезли в Первомайский отдел» - такая информация появилась накануне в группе в сети. Вместе с тревожным сообщением к посту прикрепили и фотографию самого мужчины. На вид лет 50, стройного телосложения, волосы седые. На нем ярко голубая кофта и темная куртка. Что именно случилось с приморцем и по какой причине он мог потерять память – пока неизвестно.

За 12 часов на сообщение отреагировали почти 4 тысячи человек. Под самим постом появились десятки комментариев. Многие из них, кстати, утверждают, что знают этого мужчину и предположили, что он работал вахтером. Другие и вовсе рассказали, что являются его соседями и передадут всю информацию его родным.

Надеемся, что родственники мужчины, который сейчас не знает, кто он, действительно, найдутся и вскоре к нему вернется память.

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