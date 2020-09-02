Не так страшны дожди, как ожидаемый завтра ураганный ветер, сообщили синоптики Приморья

Большую опасность будет представлять ураганный ветер на побережье 3 сентября Фото: Иван ВИСЛОВ

Примгидромет сообщил, что 3 сентября, во время прохождения тайфуна «Майсак» по территории Китая к западу от Приморья, дожди усилятся только в отдельных местах края. Более 50 мм. осадков может выпасть лишь в Хасанском районе. В ночь на 4 сентября интенсивность дождей начнет уменьшаться и в пятницу они практически прекратятся.

Однако большую опасность будет представлять ураганный ветер на побережье 3 сентября и в ночь на пятницу. Скорость ветра на побережье может достигать 33...38 м/с и до 40 на мысах. В континентальной части края — 20-27 м/с.

Сегодня, 2 сентября, днем над регионом перемещается атмосферный фронт и на большей территории ожидается усиление дождей. В некоторых районах возможны ливни с грозами. Температура днем останется в пределах +20...+27 °С.

Во Владивостоке дождь также усилится днем, но ветер станет тише. Температура в дневные часы 19...+21 °С.

Ураганный ветер 33...38 м/с по расчетам метеорологов придет во Владивосток во второй половине дня 3 сентября и первой половине ночи на 4 сентября. В Заливе Петра Великого и на юге района мыс Поворотный — мыс Золотой ожидается опасная высота волн 4-5 метров. По районам моря 11440 и югу района 11450 — волны достигнут 6-7 метров. Вдоль южного побережья Приморского края подъем уровня моря возможен до критических отметок.

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