«Портал в ад на всю дорогу»: во Владивостоке автобус лоб в лоб столкнулся с авто из-за ям

Лобовое ДТП с участием автобуса и седана произошло в среду утром на улице Калинина. Транспортные средства столкнулись недалеко от ТВК «Калина Молл». Не исключено, что авария произошла из-за ям на дороге. По предварительным данным, водитель Toyota Axio выехал на встречную полосу, пытаясь обрулить глубокие выбоины.

Подробности аварии предстоит выяснить полицейским. По свидетельствам очевидцев, обошлось без пострадавших. Жители Владивостока в социальных сетях призывают власти обратить внимание на проблемный участок дороги. Улица Калинина превратилась в ад для автомобилистов.

Транспортные средства получили серьезные кузовные повреждения. Фото: dpskontrol125rus

«Там асфальта местами просто нет. Многие машины вылазят на встречку, чтобы объехать эти гигантские ямы», «Это из-за ямы, ну, как ямы – портала в ад на всю дорогу», «Администрация Владивостока, по Калинина невозможно ездить, дорог нет, ямы огромные. Люди там то машины бьют, то колеса ломают вместе с ходовкой. Почему вы не приводите дорогу в порядок? Рядом крупный торговый центр «Калина Молл», да к нему проехать это целый квест. Ехать страшно потому, что там дорога вся, как будто после бомбежки»,– сетуют автомобилисты.

На месте ЧП работают полицейские, разбитый автобус уже отогнали с проезжей части. Фото: dpskontrol125rus

Напомним, накануне «Комсомолка» рассказывала о выбоинах на Фадеева из-за которых уже случилось несколько происшествий. Буквально вчера, пытаясь объехать ямы, столкнулись 2 авто. Ранее в неприятной ситуации оказался экипаж скорой. Медики угодили в яму, повредив колесо, в итоге пациента, которому требовалась срочная помощь, пришлось отправлять в больницу на попутке.

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