Китайца-контрабандиста с женьшенем на 14 миллионов рублей задержали в Приморье

Китайца-контрабандиста взяли с поличным в лесополосе в Пограничном районе Приморья. Фото: отдел по связям с общественностью ДВТУ

Контрабанду 711 корней дикорастущего женьшеня благодаря совместной операции задержали сотрудники Дальневосточной оперативной таможни, Управления ФСБ и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Стоимость свертков обнаруженных у гражданина КНР составила почти 14 миллионов рублей.

До того, как контрабандиста взяли с поличным, за ним несколько дней велось наблюдение — собирались доказательства преступного замысла. Взяли иностранца в лесополосе в Пограничном районе Приморья. Среди вещей таможенники обнаружили GPS-навигатор с треками выхода к границе, а также приборы ночного видения.

Женьшень дикорастущий занесен в Красную книгу России и Красную книгу Приморского края. Фото: отдел по связям с общественностью ДВТУ

Также в сумке китайца нашли 8,568 килограмма корней дикорастущего женьшеня. Это по российскому законодательству является крупным размером растения, отнесенного к стратегически важным ресурсам.

Дальневосточная оперативная таможня возбудила против китайца уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, части 1 статьи 226.1 УК РФ «Покушение на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере». Теперь иностранный подданный может получить на территории России срок до 7 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, сообщил отдел по связям с общественностью ДВТУ.

Всего контрабандист хотел переправить через границу 711 корней женьшеня. Фото: отдел по связям с общественностью ДВТУ

СПРАВКА:

Корни женьшеня дикорастущего настоящего (Panax Ginseng) относятся к видам дикой флоры, занесены в Красную книгу России и Красную книгу Приморского края. Они попадают под действие конвенции СИТЕС, включены в перечень стратегически важных ресурсов флоры и фауны.

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