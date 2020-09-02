Океан из-под купола: новая экспозиция появилась в Приморском океанариуме

Через прозрачный купол можно наблюдать за обитателями морского дна. Фото: пресс-служба Приморского океанариума

В Приморском океанариуме появилась новая экспозицию, посвященная жизни придонных обитателей Японского моря. Через прозрачный купол, расположенный на самом дне «моря» можно наблюдать за пятиугольными волосатыми крабами, охотоморскими раками-отшельниками, темными и восточными окунями, гребешками и холоцинтиями пурпурными.

Придонные жители океана весьма интересны посетителям океанариума. Фото: пресс-служба Приморского океанариума

— По поведению наших посетителей возле контактного бассейна мы поняли, какие обитатели Японского моря наиболее им интересны, и именно этих животных мы собрали в новой экспозиции: строение аквариума позволяет посмотреть на них с разных сторон, в том числе буквально изнутри аквариума, а при таком ракурсе все воспринимается немного по-другому, — рассказала старший специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Наталья Пучкова.

Чтобы оказаться "под водой" достаточно зайти под купол. Фото: пресс-служба Приморского океанариума

По сообщению пресс-службы научно-познавательного учреждения, купол позволяет увидеть некоторых обитателей аквариума, которых иначе просто не разглядеть. Например, водоросль каролина шариконосная раскинула ажурное кружево своих ярко-розовых меловидных ветвей на задней стенке аквариума и с других ракурсов не видна.

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