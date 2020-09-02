Видел, как успокаивал пассажирку. Во Владивостоке такси совершило кульбит

Автомобиль таксомоторной компании перевернулся во Владивостоке Фото: dps.control

Авария с единственным участником произошла в районе Тихой во Владивостоке. На дороге с односторонним движение водитель такси по какой-то причине не справился с управлением и авто совершило кульбит. По словам очевидцев, в момент ЧП в машине находилась пассажирка.

В крайне неприятной ситуации оказался водитель Toyota Prius при движении по улице Добровольского. Машина перевернулась, оказавшись на тротуаре. К счастью, в этот момент поблизости не было пешеходов.

– Вроде русский был водитель, сидел успокаивал пассажирку. Мужчине с виду лет 50, – поделились очевидцы в сети.

Для возвращения авто в привычное положение понадобилась помощь тяжелой техники. Мужчине, судя по всему, придется раскошелиться на восстановление подбитой машины.

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