Коронавирус ударил в Приморье по... арбузам

Основным поставщиком арбузов в регионе в этом году стал Спасский район Приморья Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство сельского хозяйства Приморского края отметило, что объем урожая арбузов в этом году снизился в сравнении с прошлым годом в 2 раза. И виновата в этом пандемия коронавируса.

Основным поставщиком арбузов в регионе в этом году стал Спасский район. В нынешнем сезоне в муниципалитете было собрано почти 500 тонн арбузов с 60 гектаров. Урожайность составила 520 центнеров с гектара, сообщает пресс-служба правительства края.

«Половину урожая давал Октябрьский район, в этом году из-за пандемии коронавируса на поля не смогли приехать иностранные рабочие. Поэтому объемы по сравнению с 2019 годом снизились в два раза», — прокомментировали представители регионального минсельхоза.

Сейчас во Владивостоке средняя стоимость килограмма арбузов находится в районе 35 — 40 рублей.

Нелишним будет напомнить, что лучше не покупать арбузы у продавцов на обочинах автодорог, да и в других подозрительных местах: можно натолкнуться на продукцию, не прошедшую санитарную экспертизу.

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