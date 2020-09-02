Океанариум и бассейны вновь начнут работать в Приморье

Приморский океанариум скоро распахнет свои двери для посетителей Фото: Антон ПИКУС

Бассейны в Приморском крае и Приморский океанариум возобновят работу. Предложение, сделанное оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, было согласовано Роспотребнадзором.

Требования к этим организациям по открытию ничем не отличаются от требований к предприятиям, которые выходили из режима ограничений ранее. Владельцы бассейнов должны будут письменно уведомить министерство физической культуры и спорта региона о том, что готовы возобновить деятельность. После чего необходимо пройти проверку на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

У тех бассейнов, которые успешно пройдут необходимый мониторинг, после открытия максимальное количество посетителей одновременно не должно превышать 50% от общей вместимости. Также им необходимо разработать графики посещения и установить перерывы между сеансами для проведения санитарной обработки и дезинфекции.

Океанариум Приморья не станет исключением, ему тоже необходимо разработать и утвердить регламент работы в условия риска распространения новой коронавирусной инфекции и направить его в Роспотребнадзор.

Губернатор заявил, что спортивные секции для школьников пока открывать рано.

— У нас, как правило, в сентябре и октябре регистрируются вспышки заболевания гриппом, и объединение детей из разных школ может усугубить обстановку. Поэтому будем на протяжении двух недель мониторить ситуацию, чтобы потом плавно перейти к началу занятий в учреждениях дополнительного образования и спортивных секциях, — сказал Олег Кожемяко.

Дата окончания действия режима повышенной готовности в Приморье будет назначена особым распоряжением главы региона. Пока жители края продолжают в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" в местах значительного скопления людей и сохранение между гражданами "социальной дистанции".

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