Плюс 78 человек в списке COVID-19 Приморья за сутки

За минувшие 24 часа диагноз COVID-19 был поставлен еще 78 жителям края Фото: Сергей БАЛАНОВ

Руководитель Роспотребнадзора в Приморском крае Татьяна Детковская на очередном совещании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом доложила, что в регионе ежедневно продолжают выявлять около восьми десятков инфицированных коронавирусом людей.

За минувшие 24 часа диагноз COVID-19 был поставлен еще 78 жителям края. Число приморцев, заразившихся новым вирусом с начала пандемии на сегодня составляет — 9759 человек. Если сохранится среднесуточная выявляемость заболевания, то к психологическому рубежу в 10 тысяч зараженных край выйдет через трое суток.

Вместе с тем стоит отметить, что по данным, озвученным Татьяной Детковской, сейчас в Приморье 8046 человек, излечившихся от вируса. Из них 86 приморцев выздоровело за прошедшие сутки.

За прошедшие сутки зафиксирован еще один летальный исход. От новой болезни всего в регионе умерло 105 человек.

«КП-Владивосток» напоминает, что дата окончания действия режима повышенной готовности в Приморье будет назначена особым распоряжением главы региона. Сейчас жители края продолжают соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение между гражданами «социальной дистанции».

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