Продолжение в Приморье режима повышенной готовности: разъяснения оперативного штаба

Режим повышенной готовности в Приморье продолжается до особого распоряжения губернатора Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте правительства Приморского края появились разъяснения по дальнейшему сохранению в регионе режима повышенной готовности.

Сообщается, что даже учитывая последние изменения, которые были сделаны в Постановлении губернатора Приморского края от 18 марта, до сих пор приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан.

Из приведенного списка в разное время были сделаны исключения в связи с постепенным снятием ограничений. Работу с соблюдением требований Роспотребнадзора разрешили зоопаркам, кинотеатрам (кинозалам) при наличии отдельного наружного (уличного) входа, театрам и иным организациям культуры, бассейнам и Приморскому океанариуму. Также разрешили проведение в спортивных сооружениях тренировочных мероприятий спортивных команд по игровым видам спорта и экскурсии группами до 40 человек включительно.

По-прежнему оказание вышеперечисленных услуг приостановлено в ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Приостановлено использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания.

То же самое касается проведения групповых занятий и иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

Гражданам, проживающим и временно находящимся в Приморье, предписано:

— соблюдать в общественных местах, местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра («социальное дистанцирование»);

— использовать при посещении таких мест, а также при пользовании транспортном общего пользования, в том числе такси, средства индивидуальной защиты (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания).

Владельцы объектов розничной торговли, а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в указанных объектах, имеют право приступить к работе, уведомив министерство промышленности и торговли Приморского края о готовности к возобновлению деятельности (в том числе на адрес электронной почты: minpromtorg@primorsky. ru) по утвержденной им форме, а также успешно пройти мониторинг на соответствие санитарным требованиям. В частности, не допускается превышение предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале, из расчета один человек на 4 квадратных метра площади торгового зала.

Организации и ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность по предоставлению гостиничных услуг, должны письменно уведомить агентство по туризму Приморского края о готовности к возобновлению деятельности (в том числе на адрес электронной почты: hotel@primorsky. ru) по утвержденной им форме. Успешно прошедшие мониторинг субъекты вносятся в соответствующий реестр.

Руководителям организаций (ИП), деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством РФ и Приморского края предписано:

— обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

— не допускать на рабочее место работников с признаками острой респираторной инфекции;

— оказывать работникам содействие в обеспечении самоизоляции на дому;

— активизировать внедрение дистанционных способов осуществления работниками трудовых функций, а также проведения совещаний и иных аналогичных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

— обеспечить дезинфекцию контактных поверхностей в помещениях в течение дня, использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха, а также использование работниками средств индивидуальной защиты;

— обеспечить при осуществлении деятельности выполнение иных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе предусмотренных рекомендациями Роспотребнадзора и так далее.

Юридическим лицам и ИП, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, а также по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным, внеуличным, городским наземным электрическим, автомобильным транспортом, в том числе легковым такси:

— проводить мероприятия по дезинфекции с учетом решений оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения COVID-19, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, а также обеспечить использование работниками дезинфекционных средств для обработки рук, поверхностей и инвентаря, средств индивидуальной защиты (масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания).

«Режим бессрочный и действует до особого распоряжения», – уточнили представители оперативного штаба.

Как и ранее проверку соблюдения этих и других правил, предусмотренных режимом повышенной готовности, в крае проводят административные комиссии, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии.

За прошедший день было проверено более 2200 разнообразных объектов: точек торговли и общественного питания, единиц общественного транспорта, турбаз и пляжей.

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