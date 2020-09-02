Вильнул на «встречку»: женщина-водитель погибла в Приморье из-за нарушителя ПДД

Мужчина за рулем Honda Fit выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan Dualis. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в районе 32 километра автодороги «Раздольное — Хасан».

По данным ГИБДД, 28-летний мужчина, управлявший автомобиля Honda Fit, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Dualis. 47-летняя женщина, которая вела Nissan Dualis, скончалась на месте происшествия. Травмы получил и водитель Honda Fit, а также его 30-летняя пассажирка. Ее с диагнозом «черепно-мозговая травма» госпитализировали в отделение реанимации Хасанской районной больницы.

на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, скорая помощь и специалисты МЧС. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

Водительский стаж нарушителя ПДД составляет 9 лет. Ранее мужчина не раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.

7-летняя женщина-водитель Nissan Dualis скончалась на месте. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию. Назначен ряд исследований. По результатам будет принято процессуальное решение, сообщила пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району.

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