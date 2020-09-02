Лобовое ДТП с автобусом заблокировало движение в районе Второй речки во Владивостоке

Из-за происшествия осложнен проезд на Кирова Фото: принтскрин видео.

Очередная авария с участием автобуса случилось в приморской столице в среду вечером. Рейсовый транспорт, движущийся по маршруту «Автовокзал – Семеновская» столкнулся с Toyota Prius недалеко от остановки общественного транспорта в районе Второй речки. На месте происшествия работают медики.

Авария произошла на улице Кирова, напротив дома №4. По какой причине водитель Prius выехал на встречную полосу, прямиком угодив под автобус – выяснят специалисты. Не исключено, что автомобилист планировал развернуться, линия разметки на участке позволяет совершить подобный маневр. По свидетельствам очевидцев, виновнику понадобилась помощь медиков.

Разбитые транспортные средства заняли одну из полос на довольно узкой дороге. Объезд аварийного участка возможен только по «встречке». Движение значительно осложнено.

Стоит отметить, что буквально утром тоже лоб в лоб столкнулись седан и автобус. Авария случилась на Калинина. По предварительным данным, автомобилист пытался объехать яму и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

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