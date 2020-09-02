Руководители территорий Приморья отчитались о ликвидации последствий непогоды

В нескольких муниципалитетах Приморья устраняют последствия переливов воды через дороги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главы территорий Приморского края доложили губернатору о ситуации в районах, которые уже пострадали от сильных дождей в конце прошлой недели.

По данным пресс-службы правительства региона, основной удар стихии пришелся на Лесозаводский городской округ. Там объявили режим ЧС муниципального характера. Всего поступило 819 заявлений жителей о подтоплениях. В основном ущерб был нанесен огородам, но затопило и 49 домов. Сейчас работают комиссии по оценке ущерба. Те, чьи дома сильно пострадали, получат по 10 тысяч рублей, а в случае утраты имущества первой необходимости — по 50 тысяч. Ведется откачка воды из частных домовладений и из подвалов многоквартирных домов.

В Чугуевском округе уже устранили большую часть переливов воды через дороги. Остались последствия переливов воды до и после моста рядом с селом Полыниха. О подтоплениях сообщили 77 жителей села Чугуевка и 52 жителя села Соколовка. В других населенных пунктах пострадали единицы домов.

В Ханкайском округе частично восстановлено транспортное сообщение с селом Комиссарово. В него может проехать техника высокой проходимости. В село Дворянка проезда еще нет. Аварийно-восстановительные работы не начинались из-за высокого уровня воды. Жителей отрезанного от «большой земли» села опросили о необходимых продуктах. Провизию доставят завтра на лодках.

В Анучинском округе из-за повреждения понтонного моста сложно попасть в поселки Веселый и Скворцово. Ведутся подготовительные работы для ремонта моста. Транспортное сообщение с населенными пунктами частично восстановлено.

Много размывов дорог зарегистрировано в Красноармейском районе. Ограничен трафик легкового транспорта на трассе Новокрещинка—Измайлиха. На других направлениях уже восстановили проезд для любых машин. Благодаря ранее сделанному ремонту дамбы и проведению отводного канала вода быстро уходит с подтопленных территорий.

Нет движения для всех видов транспорта на дороге Загорное—Краснояровка в Яковлевском районе. Продукты населению доставляют на лодке. Проблем с обеспечением связью и электроэнергией нет.

В поселке Сибирцево Черниговского района идет подготовка к ремонту крыши одного из многоквартирных домов. Готова смета, подвезены материалы, скоро подрядчик приступит к работе. Созданные на случай непогоды дежурные группы, закроют поврежденную часть крыши и предотвратят затопление квартир.

Завершая совещание, губернатор напомнил главам муниципалитетов о приближении к краю супертайфуна «Майсак» и поручил максимально подготовиться к новому удару стихии.

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