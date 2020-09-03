Стало известно, как Приморский край готовился к удару супертайфуна «Майсак»

На побережье Приморья из-за супертайфуна «Майсак» приняты особые меры предосторожности

Приморье подготовилось к удару супертайфуна «Майсак». О ходе подготовки к страшному удару стихий доложили губернатору края главы муниципалитетов вечером, 2 сентября. Итак, что именно было сделано в Приморье, чтобы минимизировать последствия удара тайфуна?

Занятия в школах отменены во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Хасанском и Надеждинском районах. В Ханкайском округе и Шкотовском районе школы будут работать до 11.00. В детских садах будут работать только дежурные группы.

В муниципалитетах, находящихся в зоне риска, оповещено население, созданы дежурные аварийные бригады. Подразделения спасателей, в том числе резервные, приведены в состояние полной готовности.

В прибрежных территориях будут приняты особые меры предосторожности.

«В Хасанском, Надеждинском, Шкотовском, Партизанском районах, Владивостоке и Находкинском городском округе по побережью необходимо выставить дежурные группы спасателей из состава пожарных частей, чтобы они находились в местах, где расположены туристические базы, для своевременного реагирования и оказания помощи. Кроме того, необходимо закрыть все выходы маломерных судов в море из-за штормового предупреждения, строго за этим наблюдать», – подчеркнул губернатор Олег Кожемяко.

Напомним, 3 сентября на Приморье обрушится супертайфун «Майсак», основной удар стихии примут на себя южные и западные районы края. По словам спасателей, основная угроза будет исходить не от сильных осадков, а от ураганного ветра, порывы которого достигнут экстремальных показателей в 37 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14