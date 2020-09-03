Завершены поиски без вести пропавшего 16-летнего Вадима в Приморье

Ориентировка на пропавшего Вадима Батракова. Фото: ПРОО "Примпоиск".

В Приморье завершены поиски без вести пропавшего 16-летнего Вадима Батракова. Подросток в последний день лета ушел из дома в селе Осиновка Михайловского района и в обозначенное время не вернулся.

После того, как вечером Вадим не вернулся домой, обеспокоенные родители обратились за помощью в полицию. Было известно, что в день пропажи Вадим был одет в зелёную пятнистую толстовку, чёрные шорты и тёмные кроссовки. Его рост около 165 см, телосложение среднее, волосы светлые.

Волонтеры ПРОО "Примпоиск" подключились к поиску пропавшего подростка и распространили ориентировки. Вскоре Вадим нашелся живым и невредимым, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Полиция и ПРОО "Примпоиск" благодарят всех граждан, оказавших помощь в поиске пропавшего парня.