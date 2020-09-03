17 разновысотных домов: новый района во Владивостоке будут делать московские застройщики

Общая площадь застройки в новом районе Владивостока по планам составит 118 500 квадратных метров Фото: pixabay.com

Группа компаний «ПИК» планирует начать в 2021 году постройку во Владивостоке постройку нового жилого микрорайона. Стройка будет вестись на 13 земельных участках общей площадью 10,6 гектара, купленных компанией. Общая площадь застройки составит 118 500 квадратных метров, сообщила пресс-служба девелопера.

«В столице Приморья появится новый жилой район в соответствии с принципами „ПИК“-стандарта: 17 разновысотных домов с коммерческими помещениями на первых этажах, уютные общественные пространства и комплексное благоустройство», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Застройщик уверяет, что жители города получат не просто квадратные метры, а «самый современный продукт с красивой архитектурой, продуманным благоустройством, учитывающий климатические и геологические особенности региона».

— Мы высоко оцениваем потенциал регионального рынка жилья, и, безусловно, Дальний Восток — одно из самых перспективных направлений развития, — сказал вице-президент компании по региональному девелопменту Алексей Алмазов.

СПРАВКА:

Группа компаний «ПИК» — российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России. По данным Единого реестра застройщиков, ПИК является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время он возводит 6,69 млн кв. м недвижимости. Специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса.

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