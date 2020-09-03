Во Владивостоке перекроют одну из дорог и пустят три маршрутных автобуса иначе

Ремонтные работы на улице Жигура во Владивостоке будут проводиться с 5 до 21 сентября Фото: Администрация Владивостока

Движение транспорта закроют на улице Карла Жигура на время ремонта теплотрассы с 5 до 21 сентября. Как сообщила мэрия Владивостока, из-за этого ограничения в городе будет изменена и схема движения автобусов № 51, 54 и 54А.

Движение будет перекрыто для всего транспорта на участке дороги от дома № 6 по улице Марченко до дома № 46 по улице Жигура. Объезд будет осуществляться по улицам Аллилуева, Котельникова, Военное Шоссе, Народному проспекту.

Участок, где будут вестись ремонтные работы

С 9 часов 5 сентября до 23 часов 21 сентября автобусы маршрутов: № 54 «Луговая — Баляева — Первая Речка — Луговая», № 54А «Луговая — Площадь Борцов Революции — Баляева — Луговая» — будут следовать через улицы Аллилуева и Котельникова.

В тот же промежуток времени автобусы маршрута № 51 «Дальхимпром — Площадь Борцов Революции» будут ходить через улицу Военное Шоссе.

Работы по ремонту магистральной теплотрассы будет проводить АО «ДГК».

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