Неделя столкновений с встречкой? Уснувший за рулем водитель спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке водитель микроавтобуса протаранил припаркованные авто. Фото: AK_VDK, dps_vl

«Утро добрым не бывает» – говорится в популярном рекламном ролике, и для некоторых жителей Приморья сегодня эта фраза подтвердилась. Дело в том, что сразу трое автолюбителей стали невольными участниками ДТП, точнее их машины, припаркованные на обочине. Как уверяют очевидцы, водитель микроавтобуса попросту заснул за рулем и протаранил чужие транспортные средства.

ЧП произошло в районе дома 23 на Военном шоссе. Mitsubishi Delica выехала на встречную полосу после чего врезалась в Toyota Prius. По цепочке присоединились еще два припаркованных автомобиля. Больше всего досталось Toyota Aristo, которую зажало между двух машин.

Первым пострадал Prius. Фото: AK_VDK, dps_vl

«Аристочка, бедная моя», «Во Владивостоке объявлена неделя столкновения с встречкой?», «Лучше уж так, чем встречку поймал бы с невинными людьми», – отмечают пользователи сети.

Aristo подбили с двух сторон. Фото: AK_VDK, dps_vl

Кузовные повреждения получили все четверо участников, но к счастью, обошлось без пострадавших. Напомним, буквально вчера во Владивостоке случилось сразу два лобовых ДТП с участием автобусов, «КП» подробно рассказывала об этих происшествиях.

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