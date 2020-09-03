Во Владивостоке появится памятник Герою Советского Союза Николаю Острякову

В сквере Острякова во Владивостоке уже установили постамент памятника герою Фото: Администрация Владивостока

Памятник Герою Советского Союза Николаю Острякову появится во Владивостоке в одноименном сквере, который находится на пересечении двух проспектов Океанского и Острякова.

— В нашем городе много улиц названо в честь Героев Советского Союза, но не все жители знают о подвигах и заслугах этих людей. Хотим, чтобы каждый год в районах, где есть скверы или улицы, названные в честь героев, появлялись памятники этим заслуженным людям", — заявил мэр Владивостока Олег Гуменюк в среду, 2 сентября, во время посещения сквера.

Глава города побывал там в ходе планового объезда муниципальных территорий с мониторингом ремонта и строительства различных объектов.

Специалисты мэрии завершают работы по озеленению сквера Фото: Администрация Владивостока

Пресс-служба администрации Владивостока сообщает, что специалисты мэрии провели необходимые подготовительные работы в сквере: смонтировали постамент памятника, установили вазоны, городские озеленители высаживают цветы.

СПРАВКА:

Николай Алексеевич Остряков — советский летчик морской авиации, генерал-майор (1940). Командующий Военно-воздушными силами Черноморского флота (1941–1942), Герой Советского Союза (1942, посмертно).

В октябре 1941 года — апреле 1942 года совершил 100 боевых вылетов. Погиб на земле, вместе с заместителем начальника Управления ВВС ВМФ СССР генерал-майором Фёдором Коробковым, во время авианалета немецких ВВС на ремонтные мастерские флота в Круглой бухте Севастополя.

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