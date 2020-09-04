Число выявляемых зараженных COVID-19 в Приморье медленно, но стабильно снижается

Причем 91 выздоровевший был отмечен в Приморье за истекшие сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые статистические данные, касающиеся пандемии коронавируса, которая не обошла стороной и Приморский край, появились на официальном сайте правительства региона. Пресс-служба сообщает со ссылкой на данные территориального управления Роспотребнадзора, что за последние 24 часа коронавирусная инфекция была выявлена еще у 77 приморцев. Таким образом, с начала появления нового инфекционного заболевания на территории региона, опасный вирус был обнаружен всего у 9836 местных жителей.

Также в сообщении говорится, что новых летальных исходов, вызванных COVID-19 за последние сутки зафиксировано не было, а значит, число жертв коронавируса в Приморском крае по-прежнему составляет 105 человек.

Что касается людей, которым удалось избавиться от диагноза «коронавирусная инфекция», то их количество с начала пандемии достигло отметки 8137 человек. Причем 91 выздоровевший был отмечен только за истекшие сутки. В процентном содержании выздоровевшие жители края составляют на сегодня от общего числа имевших инфекцию — 82%

Административными комиссиями продолжается активный мониторинг различных объектов на территории края на выявление нарушений режима повышенной готовности. За сутки были проверены почти 2300 точек торговли, общепита, перевозчиков пассажиров, включая такси, туристических баз и пляжей. 86 протоколов об административных правонарушениях было составлено, а в суды отправились 30 протоколов.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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