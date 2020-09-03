Сбербанк совместно с фондом «Вклад в будущее» запускает новые образовательные программы в новом учебном году

К началу учебного года Сбербанк для всех, кто тянется к знаниям, совершенствует себя на протяжении всей жизни и не боится ошибаться, создал мотивирующий видеоролик. С Днем знаний!

Поддержка и развитие образования, в том числе инклюзивного — часть корпоративной социальной ответственности Сбербанка. Банк развивает федеральные и региональные проекты, которые помогают осваивать новые знания и навыки, программы личностного потенциала и персонализированной траектории развития.

Сбербанк совместно с Благотворительным фондом «Вклад в будущее» анонсирует новые образовательные продукты и программы, которые запускаются в новом учебном году.

Программа по развитию личностного потенциала

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и семь педагогических университетов России объединились для проведения совместных исследований, разработки и внедрения методик, направленных на развитие личностного потенциала. Участники консорциума «Развитие личностного потенциала в образовании», в который вошло более 100 преподавателей, педагогов, аспирантов, в новом учебном году пройдут первое обучение, погружающее в тематику личностного потенциала и позитивную психологию личности, а также в содержание и инструментарий программы Фонда. Ключевым партнером программы является педагог. Для того чтобы он смог работать в новой парадигме образования и развивать личностный потенциал у детей, необходимо в первую очередь способствовать развитию личности самого педагога, во вторую — обеспечить его передовыми методиками и инструментами для работы с детьми.

С 2018 года Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» начал реализацию Программы по развитию личностного потенциала, которая направлена на расширение возможностей ребенка совершать осознанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. Это подразумевает работу с каждым ребенком в трех ключевых направлениях: помощи в определении мотивов и установок, развитии универсальных компетенций, освоении технологий и инструментов под конкретные типы деятельности и задачи.

Программа «Цифровые навыки и компетентности»

C 14 по 27 сентября в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», организаторами которого являются Министерство просвещения РФ, Минкомсвязи РФ и АНО «Цифровая экономика», Сбербанк и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» проведут по всей России урок по теме: «Искусственный интеллект и машинное обучение».

Урок цифры — серия мероприятий от ведущих IT-компаний, рассказывающих школьникам о современных технологиях в простой и понятной форме. Цель нового урока — рассказать детям об основах и принципах работы искусственного интеллекта (ИИ), а также о карьерных возможностях в этой области. Урок по ИИ состоит из видеолекции и онлайн-тренажера. Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если хочется создавать технологии будущего самому. На игровом тренажере можно пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

Цифровая платформа для волонтеров, задействованных в детских домах

Запуск платформы запланирован на IV квартал. Платформа станет главным средством для вовлечения в программу наставников, которые будут работать с детьми из детских домов по развитию финансовой грамотности. Она также послужит инструментом мониторинга и анализа подключения к программе новых команд и детских домов; частоты посещаемости детского дома, эффективности команд волонтеров и процесса обучения детей в детских домах через цифровые показатели результативности. Проект реализуется Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в рамках Программы развития финансовой грамотности у воспитанников детских домов. Обучение детей будет построено на игровых симуляциях и реальном опыте при решении повседневных (бытовых, жизненных) задач взрослого человека в отделении банка, магазинах и других объектах инфраструктуры города. Программа прошла апробацию в детских домах Московской, Ивановской, Свердловской, Новосибирской, Магаданской областей и Хабаровского края. В настоящее время в ней задействовано более 50 волонтерских команд из 11 регионов РФ.