РРПК начала поэтапное обновление флота

Русская Рыбопромышленная компания выводит из эксплуатации БМРТ «Баженовск». Списание старого судна – часть масштабной программы по обновлению флота.

«Уже в конце года на смену выбывающим устаревшим мощностям придет первое судно нового флота супертраулеров, - прокомментировал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. – В следующем году будет введена в эксплуатацию первая пара из десяти судов, которые строятся для РРПК на Адмиралтейских верфях в рамках программы инвестиционных квот. В ближайшие годы РРПК получит 11 новых судов, которые позволят существенно повысить эффективность промысла, его безопасность и экологичность, улучшить условия труда и быта для наших рыбаков».

Строящиеся для РРПК супертраулеры - самые крупные и самые технологически насыщенные суда для российского рыбопромыслового флота. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими.