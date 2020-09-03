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Тайфун раскрутил строительные краны на улице Сочинской во Владивостоке

Местные жители считают, что непогода свалит тяжелые конструкции
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
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Кран на ветру улицы Сочинской. Скриншот видео сайт patrokl.info

Кран на ветру улицы Сочинской. Скриншот видео сайт patrokl.info

Жители улицы Сочинской во Владивостоке выложили в социальные сети видео башенных кранов, работающих на недостроенных домах Дальспецстроя. Владивостокцы высказали опасение в том, краны могут не пережить ураганный ветер сегодняшней непогоды. Более того, граждане высчитали траекторию падения одного из кранов и считают, что он рухнет на детскую площадку Сочинской, 7.

Портал инициативных горожан «Патрокл» пишет, что по утверждению строителей, стрелы кранов не фиксируются именно для того, чтобы краны не упали — стрелы как флюгеры разворачиваются по ветру, снижая парусность конструкции.

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