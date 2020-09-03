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ГИБДД Владивостока назвала несколько аварийноопасных мест во время тайфуна

Автоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть осторожными
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
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Во дворе дома на проспекте Красного Знамени во Владивостоке. Фото: Инстаграм dpskontrol125rus

Во дворе дома на проспекте Красного Знамени во Владивостоке. Фото: Инстаграм dpskontrol125rus

Госавтоинспекция Владивостока обратилась к жителям города с настоятельной рекомендацией соблюдать осторожность и быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами в сложных погодных условиях.

Также были названы места, в которых в данный момент наблюдается аварийноопасная ситуация: ул. Батарейная, 6а, Борисенко, 38, Калинина, 206, ул. Красного Знамени, 34, ул. Ворошиловская батарея.

«КП-Владивосток» ранее сообщала о полном закрытии движения по мостам через бухту Золотой Рог и на остров Русский. На низководном мосту введено ограничение на движение большегрузов и автобусов.

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