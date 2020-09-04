Книга о китайской формуле успеха

Фото: China Daily Asia

Я родился и вырос в городе Владивосток. Здесь расстояние до Китая составляет меньше 200 километров, и раньше поехать в Китай просто отдохнуть на выходных не составляло никакой сложности. Мы часто отдыхали так всей семьей. Первый раз я побывал в Китае в г. Харбин в 2005 году. Затем был в Циндао в 2008. И в 2012 в составе рабочей группы мне посчастливилось посетить сразу несколько городов и провинций. Хочу сказать, что сразу бросаются в глаза грандиозные изменения в облике Китая за последние 10-15 лет. Я уважаю эту страну и ее народ за умение работать, постоянное движение вперед. Китай постепенно становится лидером в области экономической глобализации. О том, что позволяет Китаю достигать таких успехов, о стратегии управления сильным государством можно прочитать в книгах китайского лидера «Си Цзиньпин о государственном управлении».

В настоящее время существуют три разных тома. Каждый из них описывает разный период управления государством. Последний третий том был выпущен в начале этого года и охватывает период с 2017 по 2020 год. Есть издание на английском языке. В самом содержании много интересных моментов по поводу развития мира, блестящие мысли об улучшении жизнедеятельности человечества.

«Мы должны настойчиво стремиться к развитию путем открытости, углублять расширять обмены и сотрудничество. Нам нужно «держаться за руки», а не «разжимать руки». Мы должны разрушать стены, а не возводить их. Необходимо твердо противостоять протекционизму и унилатерализму, устранять торговые барьеры, продвигать глобальные производственно-сбытовые цепочки, совершенствовать систему поставок, совместно создавать рыночный спрос», - утверждает Си Цзиньпин.

На мой взгляд, сейчас это особо актуально. Мы вступили в новую эпоху, в которой уже нет места противостоянию, а наоборот для достижения успеха необходимо взаимовыгодное сотрудничество.

Подобная книга поможет иностранным читателям лучше узнать и всесторонне понять Китай, ознакомиться со стратегией его руководства по выстраиванию отношений с внешним миром. Для нашей редакции газеты «Комсомольская правда» большая честь представить нашим читателям эту книгу.

Иван Черных