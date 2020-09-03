Олег Кожемяко провел рабочую встречу с врио президента ТГ FESCO Заирбеком Юсуповым

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел рабочую встречу с врио президента транспортной группы FESCO Заирбеком Юсуповым в четверг, 3 сентября. Стороны обсудили социально-экономическую ситуацию в компании, работу трудовых коллективов в период пандемии.

Олег Кожемяко поблагодарил FESCO за вклад в социально-экономическое развитие Приморья. Он также отметил, что несмотря на ситуацию с пандемией транспортная группа демонстрирует рост объемов перевозок, запускает новые сервисы и не испытывает проблем с финансовой устойчивостью.

«Для нас является приоритетом сохранение рабочих мест на предприятиях Приморского края. И, конечно, мы внимательно следим за происходящим в транспортной группе и при необходимости готовы оказать необходимую поддержку для обеспечения стабильности FESCO, как одного из крупнейший работодателей и налогоплательщиков региона», – подчеркнул Губернатор.