Появилось видео, как кусок крыши рухнул на девушку во Владивостоке и выбросил ее на дорогу

Стопкадр

Появилось еще одно видео последствий урагана во Владивостоке, который обрушился на город 3 сентября. Установить автора пока не удалось, видео прислали в один из чатов «КП-Владивосток» в Вотсапе.

На видео две девушки гуляют по улице, пытаясь справиться с сильнейшим ветром. Поначалу это выглядит весело, поэтому автор видео и включил камеру, снимая происходящее во дворе из окна квартиры. Но через несколько секунд случается жуткое.

Внезапно от здания отрывается кусок то ли крыши, то ли фасада огромного размера в несколько квадратных метров и на огромной скорости сносит одну из девушек. Она пролетает на этом куске несколько метров и вылетает прямо на дорогу. От шока вскакивает и идет к столбу, держась за него, осматривает повреждения.

Вскоре подбегают очевидцы, девушки в итоге уходят сами, медицинская помощь не требуется. Оператор снимает припаркованные автомобили, которые раскачиваются от ветра. И тут в кадр попадает еще одно событие: с соседнего дома срывает крышу.

Нам пока не удалось установить адрес этого происшествия. Предположительно, речь идет о Второй речке – улицах Енисейская или Кирова.

За сегодняшний день в одном только Владивостоке – более 100 упавших деревьев, множество поваленных рекламных щитов, заборов, сорванных крыш. Один человек пострадал – на него упала рекламная конструкция. Его увезли в травмпункт.

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