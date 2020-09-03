Русский и Золотой мост во Владивостоке частично открыли

Шторм на Русском мосту Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мэрия Владивостока сообщает, что, по состоянию на 18.30 3 сентября, частично разрешено движение легкового транспорта по мосту на о. Русский и по Золотому мосту. Напомним, их закрыли из-за ураганного ветра, вызванного тайфуном "Майсак". Причина - сильный юго-восточный ветер с порывами до 28-30 м/сек

- Движение общественного транспорта осуществляется за исключением морского сообщения, подтоплений нет, - сообщили в мэрии Владивостока.

Вантовые мосты открыли в 2012 году и с тех пор перекрывали всего пару раз из-за сильных ветров. О том, что это будет иногда случаться, проектировщики сообщали заранее. Но такого сиьного ветра в городе не было давно.

На данный момент рухнуло больше 100 деревьев, повреждено около 50 крыш.

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