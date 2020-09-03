Электроснабжение Владивостока от сетей ДРСК восстановлено в полном объеме

Приморские электрические сети восстановили работу энергообъектов 35-110 кВ во Владивостоке, нарушенную ураганным ветром. Сегодня во второй половине дня столица Приморья оказалась в эпицентре стихии - порывы ветра достигали 40 м/с. В настоящий момент все подстанции компании несут полную нагрузку и работают в штатном режиме, электроснабжение потребителей Владивостока от сетей ДРСК восстановлено в полном объеме. Также налажено взаимодействие с городской сетевой организацией МУП «ВПЭС» по подключению ее потребителей во Владивостоке.

В Надеждинском, Хасанском, Шкотовском, Партизанском и других районах края энергетики продолжают работы. Электроснабжение восстановлено частично в Партизанске, а также в сёлах Владимиро-Александровское, Воздвиженка, Кроуновка, Камень-Рыболов, Комиссарово, Ярославка, Дворянка и других населенных пунктах. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме до полного устранения последствий стихии.