Энергетики ДРСК устраняют последствия ураганного ветра в Приморье

Ураганный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач. Фото: Дарья Наумец.

Энергетики ДРСК восстанавливают электроснабжение в ряде населенных пунктов Приморья, нарушенное ураганным ветром. В настоящий момент электроснабжение большей части потребителей Владивостока восстановлено. Сейчас энергетики занимаются переключением на линиях 35 кВ питающих район телецентра.

В эпицентре стихии оказались Хасанский, Надеждинский районы и город Владивосток. Здесь зафиксировано наибольшее количество отключений. Во Владивостоке скорость ветра достигала 40 м/с.

В период пика ураганного ветра произошла большая часть всех отключений. Сейчас энергетики выполняют осмотры линий электропередачи, фиксируют и работают над устранением повреждений, определяют возможность оперативного включения потребителей. На южных территориях края сохраняется сильный ветер, что существенно затрудняет восстановление электроснабжения и приводит к повторным отключениям. Восстановительные работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного устранения последствий стихии.

Приморские электрические сети обращаются к жителям Владивостока

В городе сложная дорожная обстановка, автомобили оперативных бригад энергетиков не имеют проблесковых маячков и являются рядовыми участниками движения. В связи со необходимостью оперативно восстановить электроснабжение в городе огромная просьба к автомобилистам в пробках давать возможность проезда оперативным бригадам энергетиков. От этого зависит скорость возобновления нормальной работы городской электрической сети.