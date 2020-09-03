Энергетики ДРСК устраняют последствия тайфуна

Из-за усилившегося ветра в южных районах Приморья энергетики перешли на особый режим работы. В прибрежных районах края фиксируется ураганный ветер до 30 м/с.

На 14.30 из-за порывов ветра нарушено электроснабжение части Владивостока, населённых пунктов Надеждинского района, частично Находкинского ГО. Энергетики ДРСК оперативно приступили к восстановительным работам, они занимаются осмотром мест повреждения и срочным ремонтом сетей, готовят оборудование к переключениям.

Основная причина нарушений электроснабжения – схлест проводов. В выполнению аварийно-восстановительных работах задействовано 113 бригад энергетиков, привлечено 172 единицы техники, в том числе специализированной.

Напоминаем, что при ураганном ветре нужно быть особенно внимательными, не покидать помещений и помнить о правилах электробезопасности:

- не приближаться к дереву, упавшему на провода ЛЭП;

- не приближаться к провисшему или оборванному проводу и не прикасаться к нему;

- не пытаться самостоятельно устранять нарушения в работе энергообъекта.

Напоминаем, в период непогоды обо всех случаях нарушения электроснабжения сообщайте в единый контакт-центр ДРСК по номеру телефона 8-800-1000-397.