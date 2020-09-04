Второй супертайфун движется к Приморью

Траектории тайфунов «Майсак» и «Хайшен». Фото: Примгидромет

Пока тайфун «Майсак» ураганом прошелся по югу Приморья, другой тропический вихрь - «Хайшен» - достиг в среду 3 сентября стадии тайфуна, сообщает портал «Примпогода». Он находится в Тихом океане, но углубляясь, смещается на северо-запад. Последние комплексные расчеты не изменили прогностическую траекторию тайфуна. Днем в субботу он повернет на тот же путь, которым прошел «Майсак».

- Пока вихрь двигался над морской акваторией и угрожал только судам, которые могли встретиться на его пути. Но в воскресенье, уже в стадии супертайфуна, «Хайшен» обрушится на острова Рюкю, а утром 7 сентября подойдет к южному побережью Корейского полуострова, - сообщили синоптики.

Срок прогноза еще достаточно большой, поэтому дата удара по Приморью пока не называется, да и траектория еще может измениться.

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