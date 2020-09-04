Девушка в Приморье пошла загорать в безлюдное место, где на нее напали и изнасиловали

Тематическое фото Фото: Сергей БАЛАНОВ

Жительницу Спасского района врачи «скорой» доставили в больницу с серьезными телесными повреждениями. Там диагностировали черепно-мозговую травму, а также множественные гематомы лица и тела. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение, где ей оказали необходимую помощь.

Начавшие расследование сотрудники полиции выяснили у женщины, что днем она отдыхала в безлюдном месте на берегу реки Спасовка, когда на нее напал пьяный молодой человек. Преступник сильно ее избил, а затем изнасиловал и скрылся.

Стражи порядка показали пострадавшей фотографии ранее судимых местных жителей, среди которых она опознала насильника. Им оказался 23-летний молодой человек, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотиков.

Подозреваемый был задержан у себя дома и доставлен в отделение, где полностью признал свою вину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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