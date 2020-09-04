Бывший гендир «Дальневосточной энергетической компании» похитил 700 миллионов рублей

Утверждено обвинительное заключение по делу о растрате денег бывшим гендиректором акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший генеральный директор акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» обвиняется в двух эпизодах растраты вверенных ему денег предприятия, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Следствие установило, что обвиняемый при содействии своих подчиненных в 2009-2016 гг. путем заключения фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на проведение спортивных мероприятий похитил около 700 миллионов рублей, часть из которых была обналичена.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, обвиняемый признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и активно способствовал правоохранительным органам в изобличении остальных участников преступления.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о растрате денежных средств экс-руководителем энергосбытовой компании. Заключение утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин. Материалы дела направлены во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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