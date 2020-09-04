Гастроулица VLADIFOODSTREET появится в центре Владивостоке 6 сентября

Непременным условием фестиваля VLADIFOODSTREET является присутствие в блюдах ингредиентов дальневосточной кухни Фото: Борис КУДРЯВОВ

Гастрономический фестиваль под открытым небом VLADIFOODSTREET начнется во Владивостоке 6 сентября на пешеходном участке улицы Адмирала Фокина. 6 известных ресторанов Приморья ежедневно с 12 часов и до 22 часов будут представлять на фестивальной площадке свои блюда дальневосточной кухни. Продлится фестиваль до 27 сентября. В тестовом режиме гастрономическая улица откроется уже 5 сентября.

— Еще до пандемии мы видели, что наша кухня вызывает большой интерес как у иностранных гостей, так и у россиян, приезжающих в Приморье из других регионов. Поэтому данная площадка поможет ее развитию. У нас уже есть фестиваль «Сделано в Приморье», в ходе которого местные производители могут презентовать свой товар. Теперь появляется улица, где рестораторы смогут рассказать о себе с помощью вкусных блюд, — прокомментировал событие заместитель председателя Правительства края Константин Шестаков.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, в дни работы VLADIFOODSTREET на улице Фокина для гостей мероприятия будут организованы комфортные посадочные зоны и приятное музыкальное сопровождение. А по выходным на площадке фестиваля пройдут концерты джаз-коллективов города. Музыкальным партнером гастроулицы выступает SYNCOPA JAZZ.

По словам генерального директора центра «Мой бизнес» в Приморье Евгения Никифорова, фестиваль стал одной из мер поддержки сферы гастрономии, одной из самых пострадавших от пандемии в крае. — Мы создали домики для рестораторов с учетом их потребностей, чтобы им было максимально комфортно работать в формате стритфуда. Аренда домиков будет для них абсолютно бесплатной. Также мы предусмотрели услуги охраны, уборки территории, — рассказал Евгений Никифоров.

Рестораны-участники представят свои гастрономические проекты. Гурманы оценят блюда фермерского ресторана «Огонек», мясной лавки «Цех» и ресторана индийской кухни Jimmi! Jimmi!, проект уличной еды «Криспи» от ресторана Zuma, проект стритфуда и доставки китайской еды в коробочках «Тук-тук» от создателей ресторанов Tokyo, изделия семейной пекарни PieFamily.

Непременным условием является присутствие в блюдах ингредиентов дальневосточной кухни.

Участники на протяжении всего фестиваля будут проводить для гостей конкурсы и акции. Например, акция happy hours — «счастливые часы» скидок на любимые блюда будет проходить с понедельника по пятницу с 16 до 18 часов.

Также предусмотрена бонусная система payback — посетитель, заполнив карточку участника VLADIFOODSTREET, получит возможность выиграть призы от ресторанов города.

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