Спасибо «Майсаку» за это: десятки домом во Владивостоке из-за аварии остались без воды

Коммунальная авария оставила без холодной воды жильцов почти 80 домов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ураганный ветер, который обрушился на Приморье с приходом супертайфуна «Майсак» , не мог уйти бесследно. Стихия оставила после себя сотни поваленных деревьев, снесенные крыши домов, вырванные с корнем рекламные щиты и покалеченных людей. Последствия оказались настолько серьезными, что некоторые из них так быстро не устранить. Так, сотни жителей Владивостока лишились воды. Всего без холодной воды остались жильцы 77 домов. Причина – течь на трубопроводе диаметром – 400 миллиметров.

Адреса отключений холодной воды:Адреса отключений холодной воды:

Адмирала Кузнецова: 42 а, 42б, 44, 44а, 45-53/1.

Адмирала Юмашева: 11, 11а, 11в, 35.

Ладыгина: 2, 4, 5-19, 6.

Нейбута: 45-47б, 51-53а, 57, 61-67, 71б, 75-77, 81-87а, 88, 137 -141.

Сабанеева: 14-24в

Черняховского: 3в, 5в, 7, 9, 19, 21.

Как сообщили «КП-Владивосток» в пресс-службе КГУП «Приморский водоканал», бригада специалистов устраняет коммунальную аварию с 4 утра. Холодная вода появится в домах потребителей ближе к 18:00.

Вместе с тем, без горячей воды остались жители больше 1000 домов. Есть и те, кого обесточило. Специалисты делают все возможное, чтобы в ближайшее время устранить все последствия проделок тайфуна.

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