Коронавирус продолжает забирать жизни жителей Приморья: две смерти за сутки

С момента появления коронавируса на территории региона он был обнаружен у 9910 местных жителей Фото: Артем КИЛЬКИН

Медленно, но неуклонно в Приморском крае идет ежесуточное снижение числа инфицированных COVID-19. За минувшие 24 часа медики региона сумели выявить еще 74 приморца, заразившихся новым вирусом.

Как сообщили представители краевого управления Роспотребнадзора с момента появления коронавируса на территории региона он был обнаружен всего у 9910 местных жителей.

За истекшие сутки в Приморье увеличилось количество летальных исходов из-за COVID-19. Еще двое приморцев погибли от коварной инфекции. Общее число людей, скончавшихся за время пандемии от болезни — 107.

Выросло и число тех, чей организм смог справиться с заболеванием. Только за вчерашний день диагноз «коронавирус» был снят с 95 приморцев. Всего на сегодня выздоровевших в крае уже насчитывается 8232 человека.

Бушевавший 3 сентября в Приморье тайфун «Майсак» повлиял на интенсивность деятельности административных комиссий, выявляющих нарушения режима повышенной готовности. Но даже несмотря на ураганный ветер, дувший в некоторых населенных пунктах региона, удалось проверить 1926 различных объекта, среди которых точки торговли и общепита, транспорт, перевозящий пассажиров, турбазы и пляжи. Члены комиссий составили 63 протокола о нарушениях. В суд было отправлено 52 административных протокола.

Как и ранее, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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