Ночью энергетики восстанавливали электроснабжение потребителей

Минувшей ночью бригады Приморских электрических сетей восстанавливали работу энергообъектов, пострадавших от ураганного ветра. К семи часам утра объем отключенной мощности удалось снизить со 103 (в пик отключений) до 19 МВт.

Энергетики ДРСК максимально использовали схемные возможности сети и переключали потребителей. В первую очередь специалисты восстанавливали электроснабжение социально значимых объектов и объектов систем жизнеобеспечения. Главной задачей энергетиков в прошедший перирод было восстановление и обеспечение стабильной работы сетевых объектов 35-110 кВ.

Ночью на наиболее пострадавших территориях - Хасанском, Шкотовском, Партизанском, Надеждинском районах, во Владивостоке и Артемовском ГО бригады выполняли осмотры ЛЭП, расчищали просеки от поваленных деревьев, включали потребителей. Аварийно-воосстановительные работы сегодня здесь будут продолжены. Энергетики займутся ремонтом поврежденных ураганом сетевых объектов, после чего приступят к постепенному переводу сетей в нормальную схему работы.

В Хасанский и Шкотовский районы уже прибыли дополнительные бригады энергетиков с территорий, где ураган не оставил разрушительных последствий. Это позволит сократить время восстановительных работ. В случае необходимости для выполнения аварийно-восстановительных работ могут быть привлечены энергетики хабаровского филиала ДРСК.

В период проведения аварийно-восстановительных работ налажено тесное взаимодействие приморского филиала ДРСК с главами районов и поселений, а также с дорожными службами. Примавтодор оперативно предоставляет информацию о состоянии и восстановлении дорог на территории края, это позволяет координировать работу оперативных бригад энергетиков и исключает вероятность простоя.

Напомним, на Приморский край обрушился тайфун «Майсак». 3 сентября во второй половине дня на южных прибрежных территориях ветер усилился до ураганных значений - 40 м/с. По данным синоптиков последний раз такой ветер во Владивостоке отмечался в 1969 году.