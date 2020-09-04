«Россети» завершили мероприятия в рамках электроснабжения Амурского ГПЗ

Стоимость проекта составила 1,8 млрд рублей. Новое газоперерабатывающее предприятие «Газпрома» будет получать энергию от независимых источников – собственной электростанции «Свободненская» и объектов «Россети ФСК ЕЭС», что гарантирует непрерывный цикл производства.

"Россети ФСК ЕЭС" построены линии электропередачи общей протяженностью 90 км. Смонтировано 289 опор, возведен 800-метровый спецпереход через реку Зея.

Трассы ЛЭП проходят через районы, подтопляемые во время паводка. Поэтому опоры высотой до 41 м установлены на винтовые свайные фундаменты глубиной до 10,8 м. Для защиты от коррозии применены современные полимерные составы.

Амурский ГПЗ будет перерабатывать газ, поступающий по системе «Сила Сибири». «Россети» уже обеспечили электроснабжение четырёх компрессорных станций газопровода и приёмо-сдаточного пункта Чаяндинского месторождения – одного из крупнейших на востоке страны. В 2020 году будет произведено технологическое присоединение еще трёх компрессорных станций.

Создание схемы внешнего электроснабжения «Силы Сибири» в Якутии и Приамурье будет полностью завершено в 2022 году.