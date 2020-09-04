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Десятки сорванных крыш, сотня аварий с электричеством, полтысячи поваленных деревьев: Владивосток наводит порядок

В столице Приморья сотни людей занимаются устранением того, что натворил прошедший тайфун
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
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Более 500 поваленных деревьев обнаружено на территории города

Более 500 поваленных деревьев обнаружено на территории города

Фото: Администрация Владивостока

Ликвидацию последствий прохождения тайфуна «Майсак» продолжают во Владивостоке энергетики, дорожные и коммунально-технические службы.

По данным пресс-службы администрации города, всю ночь 30 бригад электриков восстанавливали электроснабжение в столице Приморья. Сообщается, что на подстанциях произошло 111 аварий. Сейчас подача электричества восстановлена, за исключением ряда улиц в пригороде. Работающие там сотрудники «ВПЭС», планируют все исправить к 17 часам. Частично отсутствует электроэнергия в поселке Береговое и на острове Русский — в зонах ответственности «Оборонэнерго» и ДРСК. По их сведениям, электричество в домах появится к 20 часам.

Во Владивостоке зафиксировано 49 подрывов ветром крыш. Городские службы оградили опасные участки. С утра управляющие организации ведут осмотр пострадавших кровель. Когда будет дана оценка ущербу, приступят к ремонту.

Более 500 поваленных деревьев обнаружено на территории города. МБУ «Содержание городских территорий», МКУ «Владивостокская городская поисково-спасательная служба» и два пожарно-спасательных отряда МЧС за ночь уже распили 447 деревьев.

За ночь различные службы Владивостока распили 447 упавших от урагана деревьев

За ночь различные службы Владивостока распили 447 упавших от урагана деревьев

Фото: Администрация Владивостока

С дорог города ночью вывезено 37 квадратных кубометров ветвей и различного нанесенного ураганным ветром мусора.

Мэрия Владивостока обращается к жителям города с просьбой сообщать о нарушениях в работе городского хозяйства оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по тел. 2222-333.

Также можно звонить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский — 2-223-875, Фрунзенский — 2-614-392, Советский — 2-614-281, Первореченский — 2-614-478, Первомайский — 2-614-304.

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