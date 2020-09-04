Десятки сорванных крыш, сотня аварий с электричеством, полтысячи поваленных деревьев: Владивосток наводит порядок

Более 500 поваленных деревьев обнаружено на территории города Фото: Администрация Владивостока

Ликвидацию последствий прохождения тайфуна «Майсак» продолжают во Владивостоке энергетики, дорожные и коммунально-технические службы.

По данным пресс-службы администрации города, всю ночь 30 бригад электриков восстанавливали электроснабжение в столице Приморья. Сообщается, что на подстанциях произошло 111 аварий. Сейчас подача электричества восстановлена, за исключением ряда улиц в пригороде. Работающие там сотрудники «ВПЭС», планируют все исправить к 17 часам. Частично отсутствует электроэнергия в поселке Береговое и на острове Русский — в зонах ответственности «Оборонэнерго» и ДРСК. По их сведениям, электричество в домах появится к 20 часам.

Во Владивостоке зафиксировано 49 подрывов ветром крыш. Городские службы оградили опасные участки. С утра управляющие организации ведут осмотр пострадавших кровель. Когда будет дана оценка ущербу, приступят к ремонту.

Более 500 поваленных деревьев обнаружено на территории города. МБУ «Содержание городских территорий», МКУ «Владивостокская городская поисково-спасательная служба» и два пожарно-спасательных отряда МЧС за ночь уже распили 447 деревьев.

За ночь различные службы Владивостока распили 447 упавших от урагана деревьев Фото: Администрация Владивостока

С дорог города ночью вывезено 37 квадратных кубометров ветвей и различного нанесенного ураганным ветром мусора.

Мэрия Владивостока обращается к жителям города с просьбой сообщать о нарушениях в работе городского хозяйства оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по тел. 2222-333.

Также можно звонить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский — 2-223-875, Фрунзенский — 2-614-392, Советский — 2-614-281, Первореченский — 2-614-478, Первомайский — 2-614-304.

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