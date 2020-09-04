Электронная таможня появилась в Приморье

Электронные технологии в таможенном оформлении увеличат объем экспорта Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Открытие центра Дальневосточной электронной таможни состоялось сегодня, 4 сентября, в Артеме. Цифровизация отрасли, в рамках реформирования таможенной службы, проводится по всей стране по поручению президента России Владимира Путина.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин на открытии центра Фото: пресс-служба правительства Приморского края

— Это большой шаг в работе по улучшению делового климата в Приморье — снятие административных барьеров для бизнеса, упрощение процедур. Теперь 90% экспортного груза будет оформляться автоматически, это напрямую повлияет на увеличение объектов экспорта и дополнительное привлечет инвестиции в регион, — сказал Олег Кожемяко.

Пресс-служба правительства Приморья сообщает, что уже действуют Приволжская, Северо-Кавказская, Уральская электронные таможни. Теперь товар в режиме онлайн можно задекларировать из любого региона Дальнего Востока.

Теперь товар в режиме онлайн можно задекларировать из любого региона Дальнего Востока Фото: пресс-служба правительства Приморского края

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