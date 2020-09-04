Число оффлайн-участников «Диктанта Победы» в Приморье превысило 1800 человек

Более 1800 участников написали «Диктант Победы» в режиме оффлайн по всему Приморью от Владивостока до Пластуна. В своем желании отдать должное защитникам нашей Родины и оценить качество своих знаний по истории России объединились все – от учащихся средних школ и вузов до депутатов ЕР различных уровней.

Как сообщают организаторы «Диктанта Победы», информация о количестве онлайн-участников станет известна позже.

Напомним, что Всероссийское мероприятие, посвященное 75-й годовщине Победы во Великой Отечественной и Второй Мировой войнах, проводилось вчера, 3 сентября, более, чем на 70 площадках на территории всего региона. Состояться знаменательному событию не помешали и сложные погодные условия – в этот день на Приморье обрушился тайфун Майсак. Добавим, что из-за буйства стихии, по сведениям специалистов ситуационного центра Минэнерго, без энергоснабжения осталась часть бытовых потребителей в 74 населенных пунктах края - около 79, 5 тыс. человек.

Самой крупной в Приморье стала площадка Владивостокского президентского кадетского училища. На базе учреждения «Диктант Победы» написали 183 человека - курсанты и военнослужащие ТОФ.

На площадку, размещенную на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), пришли проверить знания по истории Великой Отечественной войны учащиеся 8-11 классов факультета довузовской подготовки, а также сотрудники управления Росгвардии по Приморскому краю. Вместе с ними исторический диктант писали председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик и ректор ТГМУ Валентин Шуматов.

Отметим, что в рамках Всероссийского мероприятия онлайн- и оффлайн-участникам предлагалось ответить на 25 вопросов по истории ВОВ, 5 из которых имели региональную тематику.

Приморский координатор партийного проекта «Историческая память» Анна Алеко положительно оценила результаты проведения «Диктанта Победы» в Приморье.«Знаменательное событие для края прошло успешно. Не было никаких трудностей с его организацией на местах. Безусловно, где-то работе помешал тайфун – это, к примеру, замедлило процесс сканирования результатов - но, в целом, погода не влияла на настрой приморцев. Люди шли активно, не боясь шквального ветра, и были настроены положительно», - отметила Анна Алеко.

Если в прошлом году на территории края в рамках «Диктанта Победы» работали всего 4 площадки, то в этом их уже более 70, и все они вели активную работу.«Это достаточно весомая цифра по сравнению с предыдущим годом – надеюсь, что «Диктант Победы» состоится и в следующем. А пока я бы хотела поблагодарить всех участников и организаторов знаменательного события – директоров и завучей средних школ и сотрудников других учебных заведений, руководителей войсковых частей и предприятий – всех, кто откликнулся и проявил свою активную гражданскую позицию. Также я хотела бы выразить признательность представителям Регионального центра обработки информации, которые взяли на себя непростую функцию по обработке бланков «Диктанта Победы», пересылке кодов и многого другого», - заявила координатор «Исторической памяти».