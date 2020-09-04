Передышка на выходные? Синоптики на уик-энд обещают Приморью тепло и солнце

В субботу днем воздух в континентальных районах Приморья прогреется до +24...+31 °С Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый уик-энд осени обещает в плане погоды быть в Приморье спокойным. Тайфун «Майсак» выдохся, нанеся серьезный урон, территориям, над которым прошел, потерял силу, превратился внетропический циклон и ушел на север Китая. И атмосферное давление в Приморье постепенно начинает расти, что обещает улучшение погоды в крае.

Только в некоторых местах региона еще капают небольшие дожди. Максимальная температура существенно не изменилась: +17...+28 °С.

В грядущие выходные дни гребень тихоокеанского антициклона обеспечит в основном солнечную погоду, сообщает сайт «Примпогода».

В субботу днем воздух в континентальных районах региона прогреется до +24...+31 °С, но на побережье будет чуть прохладнее, +18...+23 °С.

В воскресенье, 6 сентября, температура понизится на 1 — 3 градуса. Днем будет +21...+26 °С.

Во Владивостоке выходные не обещают жителям и гостям столицы российского Дальнего Востока неприятных сюрпризов с погодой. Без осадков.

В субботу все еще может дуть свежий южный ветер. Днем температура будет достигать +20...+23 °С. Но в пригороде, заверяют синоптики, будет теплее.

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