Приморские школьники получили патриотические настольные игры от Сбербанка ко Дню окончания Второй мировой войны

Военно-патриотические настольные игры «ПОБЕДА» вручили школьникам из Артёма, Находки и Уссурийска, которые приняли участие в творческом конкурсе от Сбербанка, посвященному окончанию Второй мировой войны. В течение двух недель школьники снимали видеоролики, где читали стихотворения, рассказывали истории о своих прадедах или пели патриотические песни о Великой Отечественной войне. В качестве жюри выступили сотрудники управления образования и Сбербанка. В каждом городе были определены по три финалиста, которые получили почетные грамоты. Также все участники конкурса получили игры «ПОБЕДА».

Иван Сунцов, ученик 8 класса школы №1 в г. Артёме:

«Я решил поучаствовать в конкурсе и прочитать не известное стихотворение, а свои мысли. Своими словами я рассказал о том, что лично для меня значит война, насколько важно помнить об этом. Наши солдаты боролись за нас и нельзя забыть их подвиг».

Военно-историческая настольная игра «ПОБЕДА» помогает лучше узнать историю Великой Отечественной войны. Игра объединяет до 12 игроков одновременно, способствует развитию логики и системного мышления, а также знакомит с событиями и фактами Великой Отечественной войны. Игра создана Благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». Цель - познакомить молодое поколение с интересными фактами Великой Отечественной войны, воспитать чувство патриотизма и гордости за свою Родину.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбербанк уже очень давно сотрудничает с благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». Вместе мы стараемся найти новые подходы, чтобы напомнить жителям нашей страны, а особенно молодежи, о том, как важно помнить о великом подвиге нашего народа. Военно-патриотическая игра «ПОБЕДА» - возможность начать сложный, но такой необходимый разговор с ребенком о Великой Отечественной войне. Игра доступна каждому, купить её можно онлайн на сайте корпоративного магазина Сбербанка».