В двух поселках Приморья ввели режим ЧС из тайфуна «Масак»

Регион пытается прийти в себя после мощного удара стихии. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тайфун «Майсак». Регион до сих пор не успел оправиться после его удара. Напомним, что третьего сентября на Приморье обрушился шквалистые ветер – ураган повалил десятки деревьев, снес крыши и потопил базы отдыха. К этому часу известно о трех жертвах стихийного бедствия: два моряка утонули по время непогоды, еще один житель деревни Лукьяновка скончался после того, как на него упало дерево.

Накануне власти сообщали о том, что в Находке из-за супертайфуна «Майсак» ввели режим ЧС. Вместе с тем, была информация и о том, что особый статус могут присудить и всему региону, ведь масштабы бедствия из-за непогоды достаточно серьезные.

В итоге сегодня в правительстве Приморья сообщили о пополнении списка. Теперь режим ЧС муниципального характера введен еще и в поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района.

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