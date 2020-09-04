Иммунитет к COVID-19 в Приморье ниже, чем в других регионах

Коллективный иммунитет к вирусу COVID-19 совокупного населения Приморья составил 19,6% Фото: Артем КИЛЬКИН

Роспотребнадзор Приморья обнародовал результаты исследований по оценке популяционного иммунитета к возбудителю COVID-19, которые проводились в регионе в июне-июле. Брали соответствующие анализы в 19 медицинских учреждениях края. Теперь пришло заключение, сделанное Санкт-Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

— Отмечено, что коллективный иммунитет к вирусу COVID-19 совокупного населения Приморья составил 19,6%. На других территориях, принявших участие в проекте, этот показатель достигал 25-30%. Пока уровень антител в крови у населения незначительный, — резюмировала заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Анализ на выявление уровня иммунитета брали у представителей всех возрастных групп, говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья. Самая стойкая защитная реакция на вирус сформировалась у школьников от 14 до 17 лет. Среди них иммунитет есть у 28%. У ребят в возрасте от 7 до 13 лет — у 23%. Хуже всего дела с иммунитетом обстоят у тех, кто находится в возрасте между 18 и 29 годами. О жителях края, уже переваливших 30-летний рубеж своей жизни, в сообщении не упоминается.

— Поскольку, по итогу исследования, дети оказались наиболее иммунизированы, это позволило возобновить работу школ в штатном режиме. Если через две недели ухудшений не будет, возможно, будем давать рекомендации по возобновлению работы дошкольных учреждений и предприятий других видов деятельности в рамках второго этапа снятия ограничений, — заявила Светлана Морозова.

Очень скоро новая партия добровольцев примет участие во втором и третьем этапе исследований на выявление процента иммунизации населения края. Эти данные помогут выявить особенности эпидемиологического процесса именно для Приморья, что может помочь в составлении прогнозов развития ситуации и в планировании профилактических мероприятий.

Роспотребнадзор подчеркивает, что коэффициент заболеваемости в крае все еще составляет 0,98, то есть регион не готов к переходу на третий этап снятия ограничений. Третий этап — полную отмену ограничений — можно начинать при коэффициенте распространения инфекции не более 0,5 в течение восьми дней подряд.

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