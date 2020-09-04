С центральной площади Владивостока отправят 10 тысяч писем Победы

На центральной площади города 4 и 5 сентября будут работать почтовые площадки «Письмо Победы». Все посетители проекта, посвященного Дню окончания Второй мировой войны, смогут выбрать и подписать почтовые открытки. Почта России бесплатно доставит их в любую точку России или мира.

Тираж почтовых открыток, созданных по мотивам произведений художников военных лет, составил 10 тысяч экземпляров. Время работы площадок «Письмо Победы» с 13:00 до 17:00 часов.

Напомним, на центральной площади будут открыты различные локальные площадки, призванные познакомить детей и взрослых с историей крупнейших боевых событий и подвигами героев военного времени. В одном месте расположились прообразы скульптур триптиха «Родина-мать зовет!», «Мамаев курган» и «Воин-освободитель», комплекса «Журавли», который находится в Саратове, «Героям-панфиловцам». На сценической площадке «Поэты в погонах» чтецы выступят перед публикой со стихотворениями о Второй мировой войне.